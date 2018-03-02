布基纳法索袭击案枪手已击毙 局势受控

（早报讯）袭击非洲内陆国家布基纳法索首都瓦加杜古军队总部和法国大使馆的七个枪手已击毙，局势已受控制。

布基纳法索国防部长让·布达告诉路透社记者，三名武装分子是在瓦加杜古军队总部内被击毙。

另一份政府公告说，袭击法国大使馆的四名枪手已遭“制服”，也即击毙。目前尚没有关于平民伤亡的消息。

此前，路透社的报道引述目击者说，在枪击案发生之前，现场传出爆炸声。军队总部上方冒出滚滚黑烟。法国大使馆和文化中心就在军事总部附近。

法国外交部长勒德里告诉LCI电视，袭击者已击毙。他也通过手机短信向路透社记者证实，大使馆已无危险。

法国总统府的公告说，总统马克龙实时获得情况汇报。总统府说：“在瓦加杜古的法国国民应遵循大使馆的指示。”大使馆此前告诉他们留在室内。

布基纳法索在萨赫勒地区。早些时候，法国驻西非萨赫勒地区（Sahel）大使Jean-Marc Ch?taigner在爆炸发生后在社交网站推特上写道：“今天早上，在布基纳法索瓦加杜古发生恐怖袭击事件，我们声援同事和布基纳法索的朋友。”

事发时，法新社记者听到双方交火的枪声，看到一辆燃烧的汽车，目击者称这辆汽车是袭击者所有。警察和军队开始在该地区部署。

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