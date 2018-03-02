儿基会： 每年1900万新生儿因缺碘致脑损伤

（早报讯）联合国儿童基金会3月1日发布的报告显示，每年全球出生的婴儿中约有1900万人，占总数的14％，由于在生命早期缺乏碘，而面临永久但原本可以预防的脑损伤和认知能力低下的风险。

儿基会及其合作伙伴全球改善营养联盟（Global Alliance of Improved Nutrition）的报告指出，妊娠期和婴儿期碘摄入不足会导致神经和心理缺陷，将儿童的智商降低8至10分。

联合国电台引述儿基会高级营养顾问库普拉（Roland Kupka）说，儿童在生命早期接受的营养素会影响他们的大脑发育，“通过保护和支持儿童的早期发育，我们能够帮助儿童在整个生命中取得巨大成果。”

每个儿童每年只需价值0.02至0.05美元（0.03至0.07新元）的碘盐。改善儿童的碘摄入既具有成本效益又具有经济效益。

这份题为《更光明的未来：通过食盐碘化保护早期大脑发育》的报告还指出，四分之一以上的缺碘儿童，即430万，生活在南亚。

虽然南亚是全球婴儿缺碘比例最高的地区，但该地区的碘化盐覆盖率第二高，为总人口的87％，东亚和太平洋地区的覆盖率最高，为91％。

在非洲东部和南部地区，碘盐的覆盖率最低，约有25％的人口无法获得碘盐，每年有390万婴儿未得到碘缺乏症保护。

该报告强调需将食盐的碘化纳入国家的儿童早期营养和大脑发育计划，并建立识别缺碘人群的监测系统。

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