美驻墨大使请辞 32国大使缺人

美国驻墨西哥大使罗伯塔·雅各布森前天宣布将于春季离任，另谋高就。她是继副国务卿托马斯·香农、国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚和美驻巴拿马大使约翰·菲利之后，又一名请辞的美国高级外交官。

雅各布森等人萌生退意，让原本无人可用的美国国务院雪上加霜。据统计，目前美国驻32个国家的大使职位空缺。

雅各布森1日通知美驻墨大使馆工作人员，她的辞职申请5月5日正式生效。那天是她就任驻墨大使满两周年的日子。雅各布森过后通过社交媒体宣布，将“寻求其他职业机会”。

自特朗普2017年初就任总统以来，美国与墨西哥关系因为双方在移民和贸易等领域一系列难以弥合的争议而陷入紧张，如美方要求墨方出资修建边境墙和重新谈判北美自由贸易协定。

不仅是雅各布森，多名美国国务院资深外交使节近期请辞。负责政治事务的副国务卿香农2月初宣布，只要找到合适继任者，他将立即退休。美国驻巴拿马大使菲利宣布定于本月中旬退休。美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚2月26日因个人原因提出辞职。

除人员离职，特朗普政府还需要填补不少岗位空缺。根据美国外交人员协会官网信息，美国在全球现有超过180个大使级职位，包括派驻其他国家和国际机构和组织的职位。截至2月28日，其中32个国家的美国大使职位空缺，国际机构和组织的大使级岗位中有10个空缺，包括驻欧盟使节一职。

截至2月21日，特朗普政府提名的17个国家大使人选未经国会批准确认。

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