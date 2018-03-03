雨雪天气再临美国东北部袭扰千万人

美国东北部地区再次出现“炸弹气旋”袭扰，狂风和雨雪天气将影响到数千万人。全美共有3000多个航班被取消，其中绝大多数位于东北部地区。

美国有线电视新闻网（CNN）报道称，此次风暴天气将影响到约8000万人。

美国国家气象局的数据显示，北至缅因州，南到北卡罗来纳州，当天均处于风暴天气范围内。费城、纽约等地降下雨夹雪，但不会有积雪出现；新英格兰内陆地区则出现较大范围的降雪。

与此同时，东北部沿海地带将面临海岸洪水的威胁，波士顿湾或出现超过15英尺（约4.6米）的海浪。对航空业影响最大的则是强风，纽约州大部分地区当天的风速在每小时20英里至30英里之间，波士顿地区则会遭遇风速高达每小时65英里的狂风。

尽管如此，恶劣天气还是给人们的出行带来严重影响，首当其冲的是航空业。根据航空跟踪网站Flight Aware的信息，截至当天下午3点30分，全美共有3000多个航班被取消，其中绝大多数位于东北部地区。

地面交通方面，美国国家铁路客运公司暂停了华盛顿到波士顿之间的列车运行，东北部地区多条高速也因为恶劣天气而关闭。

NWS预计此轮风暴将在当地时间周五夜间逐渐减弱，并在周六早晨散去。

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