欧盟考虑向美国征收报复性关税

鉴于美国总统特朗普表示基本决定启动对钢铁和铝的进口限制，欧盟已开始讨论在该限制实际启动时，针对价值28亿欧元（约45亿新元，下同，1欧元约兑1.62新元）的美国出口商品征收25%的报复性关税。

据路透社（2日）援引多名相关人士的话报道称，美国白宫高官（2日）向媒体表示限制对象国“没有例外”。进口限制预计将在下周正式敲定，贸易摩擦必然激化。

特朗普在推特上发言称“贸易战争也好，（美国可以）轻易取胜”，表明了无意撤回启动进口限制的想法。

据悉，欧盟如对美国出口的商品征收报复性关税，摩托车、波本威士忌、牛仔裤等品种可能成为对象。欧盟还有可能考虑与包括日本在内的其他国家一同向世界贸易组织起诉的战术。此外，为防止因美国的措施导致钢铁等流入激增，也可能实施紧急进口限制。

特朗普为保护本国产业，表示计划对钢铁征收25%、对铝征收10%的关税。依据之一是世界贸易组织作为例外允许以国家安全为由限制进口，但世界贸易组织总干事阿泽维多（2日）对美国的进口限制，表示“抱着明确的关切”。

欧盟也批评此举是旨在保护美国制造业的保护主义，处于中断状态的美欧自由贸易协定谈判也还无望重启。

2017年欧盟向美国出口了价值约53亿欧元的钢铁，约11亿欧元的铝。欧盟计划在美国对钢铁进口启动限制时，采取令损失额相同的对抗措施。

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