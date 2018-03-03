马反对派挑战选区重划败诉

（早报讯）马来西亚上诉庭裁决，选举委员会有权将雪兰莪州选区重划的听证会报告提交首相纳吉，让纳吉提呈国会寻求通过并有望在来届大选使用新划分的选区。换句话说，反对派希望以司法途径阻止政府重划选区的努力已完全失败。

雪州是选委会提交新选区重划建议报告的最后一颗绊脚石。联邦宪法规定选委会针对选区重划建议而提交给首相的听证会报告，必须涵盖半岛所有州属的听证会报告。但选委会却因雪州政府提出的司法挑战而迟迟未能把完整报告提交纳吉。

雪州针对选区重划所展开的第二轮听证会在3月1日正式结束，纳吉有望接获完整报告并等国会3月26日结束辩论和总结国家元首施政御词后，通过提呈动议方式通过这份报告，在呈交国家元首签准及在宪报上颁布。

一旦这份普遍视为对国阵有利的选区重划报告在宪报上颁布，雪州政府就再也无法针对选委会重划选区提出任何司法挑战，因为当地法庭不能检讨或审核任何已在宪报颁布的决策或报告。雪州政府向上诉庭申请禁令，禁止选委会将这份报告提交纳吉。

根据上诉庭昨天的判决，选委会在雪州完成所有听证会后，就可连同其他州属的听证会报告一并提交纳吉以提呈国会寻求通过，这将让纳吉政府有望赶在下届全国大选之前完成全国的选区重划工作并在宪报公布。

雪州政府律师古迪亚星在休庭后难掩其失望之情，并认为上诉庭的裁决让民众认为选委会凌驾一切法律。他说，上诉庭拒绝发出禁令禁止选委会把报告提交纳吉后，如今已没有人可阻止选委会了。

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