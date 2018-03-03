澳媒指马警方高层贪污洗钱

（早报讯）澳大利亚媒体昨天指马来西亚警方第三号人物刑事调查组总监旺阿末涉及贪污洗钱，马来西亚内政部副部长诺加兹兰今天表示，澳洲警方若认为旺阿末涉及贪污洗钱，就应采取行动而非任由媒体发布消息。

《悉尼先驱晨报》昨天指旺阿末在澳洲联邦银行户头内存有32万澳元（约33万新元），并指当地警方认为其户头涉及洗黑钱而充公这笔款项。

旺阿末否认这些指控，并表示这些钱是他委托一名好友把钱转账给女儿，作为女儿在当地就读硕士学位课程的学费。旺阿末认为向澳洲当局索回这些钱的司法程序的成本太高，因此他不打算这么做。

诺加兹兰也是埔莱区国会议员。他今天在记者会表示：“如果这是洗黑钱刑事案件，（澳洲警方）就应展开调查。如果（澳洲警方）没有（调查），就代表这并非一起刑事案。”诺加兹兰表示，澳洲警方有权力冻结相关款项，但他们若认为旺阿末涉及不法，就该提控旺阿末。

马来西亚警察总长弗兹昨晚已经发布声明力挺旺阿末。弗兹说，警方2016年对此展开内部调查，并发现相关资金主要来自旺阿末卖掉自己在沙亚南的房子，卖房所得是70万令吉（约24万新元）。

弗兹说：“旺阿末提供所有证明资金来源的文件，并解释他必须开设海外账户以便资助孩子在澳洲的教育。”弗兹强调，任何指旺阿末资金来源可疑，或指旺阿末涉及非法活动的说法都是毫无根据的。

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