分析员：伊党可能重蹈覆辙丢失丹州

（早报讯）分析员认为伊斯兰党近年不断靠向巫统，可能让伊党来届大选流失民心而重蹈覆辙地像1978年那样丢失吉兰丹州政权。

尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS）研究员诺沙里尔（Norshahril Saat）认为，2018年的伊党与40年前的伊党有许多相似之处。伊党当时加入巫统领导的国阵，结果在大选时一败涂地。

诺沙里尔在ISEAS最新出版的刊物《透视》发布研究报告“伊党2018年在吉兰丹的命运：重蹈1978年覆辙”表示，国阵有可能在来届大选重夺吉兰丹。“伊党目前很多方面都处于与1970年代类似的处境。（伊党与巫统）虽不像当年正式结盟，但伊党现在与巫统交好……伊党表明愿自行其是，但伊党比希盟更少批评巫统。”

他表示，伊党近年的保守派与开明派之争，犹如1970年代伊党内部保守派与马来民族主义派之争。伊党来届大选将面对的昔日战友诚信党，就是从伊党出走的开明派。他指伊党1970年代无人能挑战时任主席阿斯里，这与现任主席哈迪阿旺如今在党内的地位相似。

马来西亚执政联盟国阵1974年6月成立前，马来民族主义者阿斯里就不断与巫统接触，并在国阵成立时率领伊党加入国阵。但巫统与伊党的关系并未因此好转，因为巫统不断鼓动伊党少数派“造反”。双方关系在1977年底闹得无法收拾，伊党于是宣布退出国阵，但仍在1978年3月的大选中失去吉兰丹州政权。

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