柔佛国阵4月初公布大选宣言

（早报讯）马来西亚第14届全国大选何时举行，首相纳吉等政府领导人一直秘而不宣。不过柔佛州务大臣卡立诺丁今天表示，柔佛国阵将于4月初公布第14届大选宣言，许多人因此相信“4月5日以后举行大选”的说法。

卡立诺丁也是柔佛国阵主席。他今天告诉当地媒体，柔佛国阵这次的竞选宣言有五个要点，其目标主要涵盖妇女、青年及残障者。

主张“4月5日以后举行大选”认为，纳吉是在2009年4月3日正式出任首相，今年4月3日正好满九年。纳吉因此也可能等完成九年任期后，才向人民展示“成绩单”并宣布大选。即将召开的国会会期是3月5日至4月5日，纳吉也很可能在国会会议结束后宣布大选。

马来西亚上届大选在2013年5月5日投票。当地政坛普遍认为下届大选投票日不太可能在今年5月5日之后，也不可能等到6月24日届满自动解散。当局必须在国会解散后60天内举行大选，因此大选最迟必须在今年8月23日之前举行。

今年5月17日是穆斯林斋戒月首日，开斋节则在6月15日。穆斯林认为斋戒月是圣洁之月，不适合举行选举。因鸡奸案入狱的公正党顾问安华将在6月9日获释。一般相信国阵不会等安华出狱后才举行大选，因此大选应该会在4月5日至斋戒月之前举行。

免费阅读30天