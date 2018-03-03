俄罗斯停止供气 乌克兰陷入天然气危机

（早报讯）俄罗斯不满仲裁停止向乌克兰提供天然气，乌克兰自当地时间3月2日起陷入“天然气危机”，政府让学校关闭、呼吁工厂减产，以便乌克兰能在严寒的天气中度过这场危机。

据国际文传电讯社消息，乌能源部长宣布，乌克兰自3月2日至6日采取具体措施应对，包括发电企业改用重油以替代天然气、企业启动应急节能模式、高校放假、居民降低室内取暖温度等。

中国新闻社引述乌通社的报道说，乌总统波罗申科响应号召，将自己的暖气温度调低。他同时呼吁所有国家机关加入节能之列，“这是一项很重要的措施，只要我们能坚持住，就能击破那些扼杀乌克兰的企图”。

乌克兰石油天然气公司发布消息称，乌克兰地下储气库中天然气存量“充足”，但由于技术条件限制，“短时间内无法提取出足够用量”。该公司总裁科博列夫称，目前的天然气缺口为每昼夜1000万立方米，“随着天气转暖，这一紧张情形在未来可能有所缓和”。

乌克兰记者网指出，由于寒冬尚未结束，最近的三四天可能是“最困难的时刻”。乌克兰首都基辅近日的气温在摄氏零度上下．

据英国广播公司（BBC）报道，乌克兰石油天然气公司已与波兰PGNiG公司签署了总量逾6000万立方米的紧急购气合同，以期“引远水而救近火”。根据合同，波兰PGNiG公司自3月2日早6时开始向乌供气，止于3月底。波兰PGNiG公司还透露，已做好准备根据乌需求增加供应量和延长供气期限。

2014年，乌俄因天然气纠纷诉至斯德哥尔摩仲裁法院。2017年12月，斯德哥尔摩仲裁法院作出仲裁，判处俄向乌支付26亿美元（34.36亿新元）。2018年3月1日，俄对仲裁结果表示不满，停止向乌供气。

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