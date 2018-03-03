马反对派308公布竞选宣言

（早报讯）马来西亚反对派希望联盟（希盟）主席旺阿兹莎宣布，希盟将在3月8日马来西亚政治海啸10周年纪念当天，在希盟执政的雪兰莪公布大选宣言。她说，希盟一旦来届大选执政中央，这次公布的竞选宣言将是他们的治国政策。

旺阿兹莎今天在太平出席霹雳希盟高峰会议后的记者会表示，希盟希望在来届大选时采用统一标志，但社团注册局尚未批准希盟这么做，因此希盟已将案件带上法庭。反对派在2008年3月8日的第12届全国大选后，出乎意料地拿下雪兰莪、槟城、霹雳、吉打和吉兰丹五州政权。反对派指这是“308政治海啸”。

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