美国第一夫人靠专才获得绿卡

（早报讯） 美国总统特朗普今年早些时候提出移民法改革计划，要求大幅缩减合法移民，废除美国公民为父母和兄弟姐妹申请绿卡的所谓“链式移民”规定。可是，在他对移民的强硬立场背后，媒体发现，其现任妻子早年曾持旅游签证在美国打工，后来通过申请“特殊人才”签证拿到了绿卡；他的岳父、岳母大人受益于“链式移民”规定，依靠梅拉尼娅的申请获得了永久居留权，现在正等待入籍。

据美国侨报网报道，第一夫人梅拉尼娅·特朗普（Melania Trump）据说是通过申请“特殊人才”签证拿到美国绿卡的，并且是2001年3月斯洛文尼亚通过EB-1项目进入美国的五个人之一。

据《华盛顿邮报》报道，EB-1移民项目是为研究人员、公司主管、全球公认的艺术家、娱乐明星和具有长期“全国和国际声誉”的人而设立的。

奥斯卡奖获得者和奥运会运动员属于通过EB-1签证进入美国并获得永久居民权的那些精英。

《纽约每日新闻》引用《华盛顿邮报》的报道说，当时名字为梅拉尼娅·克诺斯（Melania Knauss）的斯洛文尼亚模特在1996年抵达美国，最初用旅游签证入境，随后以工作签证入境。两年后，她在一次聚会上遇到了特朗普，两人开始约会，她的未来也进入公共视野。

到2000年，梅拉尼娅开始通过上述精英项目申请永久居留权。她当时在欧洲参加时装表演，在纽约时报广场做香烟广告，并且出现在《体育画报》泳装版内页。

梅拉尼娅及其家人的律师迈克尔·怀尔兹（Michael Wildes）曾在一封信给媒体的中写道：“1996年10月，梅拉尼娅以模特身份，持H-1工作签证来到美国。梅拉尼娅的H-1B身份维持了五年。2000年，梅拉尼娅凭借其‘杰出才能’（extraordinary ability），向美国移民局递交了EB-1A杰出人才申请。2001年3月19日，梅拉尼娅的申请获得批准，她由此成了一位合法的绿卡持有者。”

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