男子白宫外掏枪自尽 民众仓皇逃跑

美国特勤局（Secret Service）发表声明说，美国华盛顿当地时间2018年3月3日，一名男子在白宫北部护栏外用抢射伤自己。男子已被宣布死亡。

美国有线电视新闻网报道，美国特勤局人员指出，白宫北边围墙外发生一起枪击自杀事件。

发言人说，案发时涉案男子走近围栏，取下一支隐藏着的手枪开始向自己发射子弹。男子当时并没有朝白宫发射子弹。

一名执法人员表示，男子在自杀前射了自己的手机。消息指出，男子身旁并没有发现遗书，执法人员在现场找到一本写满不连贯句子的书本。

据目击者说，这名男子站在超过百人的群众中举枪自尽。特勤局说，男子开了好几枪，当民眾仓皇逃跑时，他便砰然倒在地上。

发言人说，男子当场宣告不治，事件并没有造成其他人受伤。特勤局发言人凯西米尔霍恩还说，受害者遭了枪伤，特勤局人员没有发射任何射击。

事发时，美国总统特朗普和第一夫人梅兰妮亚正在佛罗里达州自家的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）。特朗普预定今天稍后返回华盛顿，出席年度烤架俱乐部（Gridiron Club）媒体晚宴。

白宫副新闻秘书吉德里表示：“我们已知悉此事件，总统已听取简报。”

特勤局表示，华府警方将主导这起枪击案调查，由特勤局和其他机构提供协助。

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