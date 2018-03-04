法国西部农场发现禽流感病例 8500鸭遭扑杀

法国西部德塞夫勒省政府3日宣布，该省一处农场日前发现低致病性禽流感病毒。为防止病毒扩散，农场内8500只鸭将被执行“安乐死”。

新华社报道，当地时间1月6日，工作人员在法国Latrille的一个农场内正在收集家禽，并将对其进行扑杀。

据法国媒体报道，法国西南部近期遭遇新一波H5N8禽流感的袭击。按照法国西南部农场协调委员会主席Bernard Lannes的说法，当地将扑杀大批鸡鸭鹅等家禽。而西南部家禽饲养户会因此受到不小冲击。

德塞夫勒省政府3日发表新闻公报说，国家实验室的检验结果证实，该省北部锡里耶尔一处养殖场发现的病毒为H5Nx型低致病性禽流感病毒。

公报还说，养殖场内共有8500只鸭将被执行“安乐死”，整个农场也会得到彻底的清洁消毒处理，以免这种病毒很快变异成高致病性病毒。

据媒体报道，当地政府已经在养殖场周围设置了半径3公里的隔离区，严禁任何家禽动物进出该区域。国家将负责执行此次预防性屠宰，并对养殖户给予经济补偿。

这是2017年初德塞夫勒省爆发H5N8高致病性禽流感疫情以来，该省首次发现禽流感病例。当时该省为遏制疫情蔓延，预防性扑杀了450万只鸭。

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