墨西哥渡轮疑现爆炸装置 美国FBI介入调查

墨西哥潜水员在加勒比海旅游胜地卡门海滩渡轮上发现疑似爆炸装置，墨方同意美国联邦调查局介入调查。

新华社报道，金塔纳罗奥州检察官米格尔·安赫尔·佩什·土恩接受墨西哥媒体采访时说，当局星期四（1日）发现爆炸装置时，渡轮处于停驶状态，停泊在科苏梅尔岛船坞大约500米处。

该渡轮为卡门海滩与科苏梅尔岛之间往返航线使用。运营方巴尔科斯加勒比公司的潜水员发现不明装置后报告，墨西哥海军潜水员拆除装置，送交国防部分析和调查。

佩什·土恩强调，疑似爆炸装置未对游客构成安全威胁。另外，国防部尚未对可疑装置明确定性。

金塔纳罗奥州旅游部门给出类似说法，发现疑似爆炸装置的渡轮已经停驶10个月。墨西哥执法部门着手调查，墨方同意美国联邦调查局介入调查。

美国驻墨西哥使馆发布声明，禁止使馆工作人员搭乘这一区域的旅游渡轮，称墨方在渡轮上发现“未引爆爆炸装置”。声明写道，美国和墨西哥执法人员将继续调查。使馆再发通知前禁止工作人员乘坐渡轮。

此前不足半个月的2月21日，巴尔科斯加勒比公司行驶同一航线的渡轮遭炸弹袭击，导致19名墨西哥公民和5名美国公民受伤。墨方起初把爆炸原因认定为机械故障。

免费阅读30天