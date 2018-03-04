中国反萨德措施致去年韩国GDP减少5万亿韩元

（早报讯）中国政府从去年3月15日起禁售赴韩团体游产品，全面采取反萨德（末段高空区域防御系统THAAD）措施。同年10月韩中公布就双边关系的沟通结果后，相关行业期待中方反萨措施立刻松绑，但此后六个月来情况没有改善，旅游业、化妆品、免税店行业仍未走出萨德阴影。

韩联社报道，韩国观光公社（旅游发展局）4日发布的数据显示，去年访韩中国游客同比减少48.3%，为416.9353万人次。由于旅游项目出现逆差，去年服务项目逆差创下历史新高。韩国银行（央行）估算，去年受中方反萨措施的影响，中国游客同比减少400万人，还导致韩国国内生产总值减少约5万亿韩元（约61亿新元）。央行去年10月曾预测，反萨措施拉低韩国经济增幅0.4个百分点。

去年11月北京和上海旅行社恢复销售韩国团体游产品，但中国游客仍有减无增。今年1月访韩中国游客同比减少46%，为30.5127万人次。

免税店行业也因中国团体游客骤减而遭到重创。据韩国免税店协会发布的数据，去年国内免税店总销售额同比增长20.8%，为128亿美元，创下历史新高。但这得力于中国代购爆买，收益情况则不佳。据悉，去年国内主要免税店平均营业利润率在1.5至2%，较前一年的4%大幅下降。乐天免税店去年第一到三季销售额同比减少2.3%，营业利润锐减87.8%。新罗免税店去年销售额同比增加7.1%，营业利润则减少25.8%。

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