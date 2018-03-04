德国10万青少年对社交媒体“上瘾”

（早报讯）不停在社交媒体上聊天、发贴和点赞——医疗保险公司DAK一项具有代表性的研究显示，在德国约有10万名青少年使用社交媒体成瘾。

德国之声中文网报道，DAK主席施托姆（Andreas Storm）日前在柏林介绍了这项研究。据称，此次研究以1001名12至17岁的青少年为对象，其结果受到了德国政府的高度关注。他还补充道：“这一研究结果为我们敲响了警钟。”

研究表明，有2.6%的青少年有社交媒体成瘾的特征。德国未成年人成瘾问题中心的专家认为，判断是否社交媒体成瘾的标准在于，是否总想上网收发信息和交友，而且一旦手机或其他接收设备不在附近，就会产生易怒、不安或悲伤等脱瘾症状。他们的行为也会随之发生改变，例如青少年会丧失对爱好的兴趣。他们也会谎报自己使用社交媒体的程度，为了网上的虚拟生活，置友情、学业和事业于不顾。

6%的受访者会因大量使用社交媒体频繁与父母吵架，16%的人有时与父母产生争执。

在12至17岁的被调查者中，有近两成的人（17%）表示，自己有时因使用社交媒体而睡眠过少。

研究人员也观察到，在所有填写调查问卷的青少年中，有8%的人有抑郁倾向。值得关注的是，三分之一有抑郁倾向的人不当使用社交媒体。

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