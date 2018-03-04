纳吉马哈迪力争马来选票

（早报讯）马来西亚第14届全国大选的日期越来越近，首相纳吉领导的国阵与前首相马哈迪领导希望联盟都力争马来选票。分析员指纳吉依赖巫统声望吸引马来选民，马哈迪则靠马来人对他的旧情而争取选票。

著名智库ILHAM研究中心首席执行员希索慕丁接受《东方日报》专访时表示，纳吉仍获得许多马来人的支持，是因为巫统长期掌握着马来人占多数的地区。巫统牢靠地掌控着这些地区，让纳吉依赖巫统的声望而获得支持。

他指纳吉的人气在巫统基层明显下滑，但许多巫统基层对巫统仍然忠诚而投票支持纳吉。该中心研究发现，巫统基层提出纳吉执政时的种种问题时，巫统领导层无法自圆其说。“国阵显然已决定来届大选不再用‘纳吉’为号召。”换言之，纳吉获得这些支持乃是依靠巫统而非自己的威望。

至于曾担任首相22年的马哈迪，希索慕丁表示：“马哈迪曾为国家发展带来巨大贡献，马来选民对这样的政治家都有深厚情感。”

他认为马哈迪的影响力是担任首相和巫统主席时曾与他共事者，或是马哈迪执政时期的巫统区部或州联委会高层。“也有许多高级公务员或已退休的公务员支持马哈迪。”

希索慕丁表示，一些马来青年也对政府攻击马哈迪而感到迷惑。“当政府媒体开始攻击和诋毁马来年轻一代曾在教科书上认识的前首相（马哈迪）时，他们开始同情这名‘发展之父’。”

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