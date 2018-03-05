阿萨德：继续对东古塔反政府武装发动攻势

（早报讯） 叙利亚总统阿萨德星期天说，政府军对东古塔地区反政府武装的攻势将继续进行，即使美国和英国领导人批评他正在制造人道灾难。

阿萨德在国营电视台讲话说，打击恐怖主义的行动必须继续，同时，“平民将继续有机会”从战斗区域疏散。

阿萨德说：“停火与战斗并不矛盾。叙利亚军队昨天和前天在古塔的进展都是在停火期间取得的。”

但英国首相特蕾莎·梅的办公室说，美国总统特朗普和特蕾莎·梅星期天一致认为，俄罗斯和叙利亚应该对首都大马士革外东古塔地区“令人心碎的人道悲剧”负责。

两位领导人通过电话讨论了那里的人道局势，与此同时，设在英国的叙利亚人权瞭望台表示，叙利亚军队已经控制了东古塔超过四分之一的区域。

白宫还没有就这次电话讨论发表声明。

特蕾莎·梅的办公室说，两位领导人同意，俄罗斯和其他对叙利亚有影响的国家必须立刻停止袭击行动，保护平民。

叙利亚政府对反政府武装进行了15天的轰炸和炮轰袭击，导致640个平民死亡。

联合国安理会要求的30天停火基本没有得到执行，俄罗斯提出了一个每天五小时“人道暂停窗口”，以便让平民逃离和救援物资进入。联合国表示，将在星期一向东古塔运送46卡车的人道救援物资。

免费阅读30天