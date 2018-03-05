法极右翼女政客勒庞官司缠身遭查税

（早报讯） 据法国媒体报道，官司缠身的法国极右翼国民阵线党魁、2017年总统候选人勒庞目前正受到当局的税务稽查，其中欧洲议会“空饷门”的涉案金额或高达700万欧元（约1138万新元）。

法国《星期天报》4日援引消息人士的话报道说，法国财政部相关部门正在对勒庞展开税务稽查，但当局以涉及“税务秘密”为由拒绝发表评论。勒庞本人声称，虽然对此并不知情，但也不感意外。

据报道，勒庞宣称，这种“财税迫害”的目的就是击垮“现行体制的唯一反对派”。她还向“当权者”放言，自己将继续“战斗”，并有意继续领导国民阵线。

去年6月底，调查国民阵线涉嫌冒领欧洲议会薪资案的预审法官，以“背信罪”等罪名对勒庞发起司法审查。勒庞的个人银行账户也成为该案的调查目标。

报道说，国民阵线涉嫌虚设欧洲议员助理职位而诈领薪水。这些资金实际用于国民阵线的运作。截至目前，欧洲议会评估的涉案金额已从500万欧元增至700万欧元。

今年3月1日，勒庞因于2015年在社交网络发布极端组织“伊斯兰国”的暴行图片而受到司法审查，所涉罪名为“传播煽动恐怖主义的暴力信息”。这个罪名一旦成立，最高可面临三年监禁和7.5万欧元罚款。

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