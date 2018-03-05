菲大法官排除与中方合作勘探能源可能性

（早报讯） 菲律宾最高法院大法官卡皮奥周一表示，除非中国承认菲律宾拥有礼乐滩（Reed Bank）的主权，否则，菲律宾与任何中国公司在当地进行的勘探与开采工作将属非法活动。

菲律宾能源部此前表示，菲律宾可能在2017年底之前恢复2014年中断的礼乐滩油汽钻探作业，并打算在12月进行新的油气勘探区块招标活动。菲中两国都宣称拥有礼乐滩主权。

卡皮奥说，菲律宾能源部可考虑寻求与中国海洋石油总公司（CNOOC，简称中海油）合作，让中海油成为分包商。

他指出：“只要中海油承认那是属于我们的专属经济区，那就没有问题。问题是，中海油不承认（菲律宾）司法权。”

卡皮奥是南中国海仲裁案菲律宾律师团的成员之一。菲律宾本已开始在有关海域勘探石油和天然气，但于2014年12月暂停勘探作业，以等待海牙国际仲裁庭就菲律宾提出的南中国海海洋权益仲裁案做出裁决。其中就包括确定在《联合国海洋法公约》下，礼乐滩所在的水域是否属于菲律宾的专属经济区范围。仲裁庭2016年裁定，礼乐滩确实处于菲律宾专属经济区内，不过北京对于仲裁庭裁决一概不予接受和承认。

律宾总统杜特尔特的发言人罗克上周表示，菲律宾与中国未来在南中国海的任何能源勘探合作项目中，菲方的合作对象只能是中国的公司，不能是中国政府。

美国能源信息署预测，南中国海蕴含着110亿桶石油和190万亿立方英尺的天然气。然而，许多外国公司即使拥有开发油气的资本和技术，也不愿意被卷入南中国海的主权纠纷。

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