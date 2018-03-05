日本培育出用于脏器移植的小猪

（早报讯）日本明治大学等机构的研究小组最近培育出可用于脏器和细胞移植的小猪，将于明年初向有关机构提供这种小猪以开展移植临床研究。

新华社援引日本《读卖新闻》报道，根据日本政2016年修订的为人类移植动物脏器和细胞的“异种移植”有关规定，明治大学和京都府立大学等机构的一个研究小组首次培育出用于“异种移植”的动物。研究小组在无菌环境下饲养迷你猪，在3头怀孕母猪即将生产前将其子宫摘出消毒，从中取出17头小猪，并为其人工授乳。3周后小猪发育到约1800克时，相关脏器和细胞就可用于移植。

“异种移植”是解决人体器官移植供体不足的手段。猪的内脏器官和人体器官大小接近，被认为适合移植。一些国家已经尝试向人体移植猪器官，但日本还没进行过这类手术。根据日本政府有关规定，需要对移植用动物进行约40种病毒检查以确保安全性。

猪基因组带有内源性逆转录病毒基因，对猪无害但对人体影响未知。2017年，中国、美国和丹麦科研人员用基因编辑技术和体细胞克隆技术，培育出世界上首批不带内源性逆转录病毒基因的“无毒”小猪。日本研究人员培育的小猪没有去除病毒基因，根据日本有关规定，移植后还需要长期观察其安全性。

研究小组计划明年初和企业合作，为有关研究机构等提供可用于移植的小猪。日本国立国际医疗研究中心计划试验为糖尿病患者移植猪胰脏细胞，研究小组或将为其提供小猪。

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