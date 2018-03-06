人类在月球留下了重达181吨垃圾

月球上有不少垃圾，包括一根金色橄榄枝、一面国旗、几台月球轨道探测器、一把锤子、一根老鹰羽毛等。这些都是1971年宇航员做实验证明“物体质量与下落速度无关”时留下的，除此之外，还有数十块月面碎石。但人类究竟在月球上留下了多少、或者往月球送去了多少垃圾呢？

据新浪科技报道，根据维基百科，月球上的所有垃圾在地球上也许重达181吨。而NASA首席历史学家威廉·巴利指出，考虑到月球上仍留着五台沉重的月球车，这个数字听上去还挺像回事的。

大多数月球垃圾都是由NASA宇航员在1969至1972年间执行阿波罗任务时留下的。其它垃圾则来自美国、俄罗斯、日本、印度和欧洲的航天机构开展的无人航天任务。

其中较早的碎片主要来自早期月球探测器，这些探测器是为了了解月面情况，如太空飞船是否能在表面降落等。月球上还停留着多台轨道探测器。它们完成了月表地形测绘任务后，便坠毁在月球表面，使这座“垃圾山”越堆越高。

“垃圾山”中的其它设备则一直在帮助科学家更好地了解月球。巴利指出，这些所谓的垃圾还具有考古价值。未来的登月者可以造访阿波罗任务遗址，参观NASA、欧空局、俄罗斯航天局等机构留下的设备等。

网上有被遗弃在月球的完整物品清单。不过巴利指出，该清单自2012年以来便一直没有更新，近几年留下的物品并未登记在案，比如NASA用来分析月球引力场的两台探测器“Ebb”（涨潮）和“Flow”（退潮）。

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