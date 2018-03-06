专家：中国军费增长或引发亚洲军备竞赛

（早报讯）中国周一（3月5日）宣布，中国今年国防预算将增长8.1%，略高于前两年的国防预算增幅。分析人士指出，中国的军费增长已引起日本等邻国的担忧。他们认为，面对中国日渐增长的军力，与中国有领土争端的邻国们可能不得不增加自己的国防开支。

美国之音报道，虽然中国强调自己的“强军”之路不对任何国家构成威胁，但分析人士认为，由于中国近年来军力增长以及在南中国海等地区频繁活动，亚洲的军备竞赛已经开始。

美国智库兰德公司（Rand Corporation）国际与防卫资深分析员何天睦 （Timothy Heath）告诉美国之音：“亚洲的军备竞赛已经开始了。因为中国的咄咄逼人的政策，南中国海和东海的一些敏感地方，以及持续不断的台湾问题，亚洲地区有很多的不安，这些都迫使亚洲国家不得不购买新武器系统并扩军。”

台湾、日本、越南以及美国等都强调因为中国的军力增加，自己的安全环境受到影响，这些国家和地区都增加了自己的军费开支。1月份，特朗普政府公布新国防战略，把中国和俄罗斯当成美国安全的最大威胁。美国政府2019年的预算就把国防开支目标提高至7160亿美元，比2018年增加了7%。

何天睦解释说，虽然中国的军费开支与美国相比只有四分之一，但考虑到美国是个全球力量，美国的军力是分散的，而中国的军力只集中在亚洲地区，因此，中国在亚洲的力量很“可怕”。

他说：“美国的军事责任是全球性的，中国的军力只集中在东亚地区。即便是美国的国防开支比中国的大得多，美国能抽出来应对亚洲紧急状况的军力只占这个数字的很小部分，一旦台湾或是东海出现冲突，中国能够将自己所有的军力投入进来，因此是更可怕的力量。”

美国海军军事学院的重要智库“中国海事研究所创始人艾立信（Andrew Erickson）则指出，中国的军费增长幅度超过国民生产总值的增长已经很能说明问题。中国国内生产总值仅增长6.5%左右。

他在其网站上写道，习近平“让中国更加伟大”的战略不仅包括“中国梦”，更包括“强军梦”。

他说，通过“强军”，中国国防支出规模仅次于美国军费总量，在全球排名第二，而通过强军，中国已经成为现代史上，舰船生产最大和最快的国家。从舰船数量上来说，中国已经拥有世界上最大的海军、海岸警卫队还有海事民兵，中国也拥有世界上最大的常规导弹和巡航导弹部队。

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