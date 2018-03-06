日本新燃岳火山爆发性喷发 七年来首次

（早报讯）日本气象厅发布消息指，九州鹿儿岛县与宫崎县交界的新燃岳火山6日再次喷发。日本放送协会说，这是新燃岳七年来最强的一次喷发，喷出的烟雾与火山灰高达3650米。

东网报道，受事件影响，鹿儿岛机场逾60班航班需要取消。

日本气象厅将该地区的火山喷发预警级别继续维持在3级，呼吁人们在距离火山口约2公里范围内，对飞石保持警惕。在距离火山口约1公里范围内，民众应要对火山碎屑流保持警觉。

距离东京约985公里的新燃岳，自3月1日起就持续小规模喷发，当局已限制出入这座1421米高的火山。

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