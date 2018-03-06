美航母访越展现军力引起热议

（早报讯）美国核动力航空母舰“卡尔文森”号周一开入越南中部的岘港，这是1975年越战结束后，美军首次有如此大规模的船舰重临当地。美国强调此次访问只是例行部署，但分析普遍指美国首次派出阵容庞大的海军编队拜访昔日敌人，目的是在亚洲展现军力。

分析员也认为，美国昔日盟友菲律宾与中国越走越近，导致菲美两国关系大不如前。这也是让美国向宿敌越南靠拢的主要原因之一。

“卡尔文森”号战斗群指挥官富勒说：“我们这次任务与之前其他（例行）任务一样，都是为了促进本区域的和平、繁荣及稳定。我不想针对中国发言。”

美军“范德格里夫特”号护卫舰2003年11月访问越南，成为越战后首次访越的美国军舰。美国军舰过后曾多次造访越南，但航母访问的级别比较非同小可。因此分析员却认为卡尔文森这次绝非一般的港口访问。

CNN军事和外交分析员、美国海军退役少将柯比认为，美国航母访越发出的明确信号是：“美国来了，而且我们还将留在这里。”

美国国际战略研究中心东南亚项目高级研究员希伯特认为，河内接受卡尔文森号到访，显示越南对中国在南中国海下步行动的焦虑。

澳大利亚国防学院荣誉教授及越南问题专家塔耶尔认为菲律宾已经为经济利益而靠向中国，因此美国必须有所作为。“菲律宾已被（中国）碾过。如果美国不在本区域展现其实力，中国就会继续军事化。越南则将首当其冲。”

南洋理工大学拉惹勒南国际关系研究院研究员高瑞连也认同这点。他说，中越两国已经走出2014年关系恶劣的低潮而渐入佳境，但越南对中国的防备并未稍减。“菲律宾越靠拢中国，越南就越不会这么做。”

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