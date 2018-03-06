经常快走有助降低绝经女性心衰风险

（早报讯）美国一项新研究发现，经常快走可降低绝经女性心脏衰竭的风险。如果她们每周以正常速度或快速步行二至三次、每次至少40分钟，心衰风险可降低大约25%。

心脏衰竭是指心脏无法泵出足够血液来满足身体所需。心衰风险随年龄增长而上升，例如75岁到84岁女性的心衰风险是65岁到74岁女性的三倍。

美国全国心、肺、血液研究所资助的一项为期15年的调查收集了8.9万名中老年女性的生活习惯与健康相关数据。调查开始时，这些女性的年龄在50岁至79岁之间。

美国布朗大学研究人员从中选取并分析了部分女性的步行习惯和身体状况等数据。结果发现，步行频率、时长和速度都与降低心衰风险有关。

具体来说，每周至少步行两次的女性，与步行频率更低的女性相比，心衰风险降低20%到25%；每次步行时间达到或超过40分钟的女性，与步行时间更少的女性相比，心衰风险降低21%到25%；以正常速度或快速步行的女性，与慢速步行的女性相比，心衰风险分别降低26%和38%。

研究人员指出，上述关联适用于不同年龄段、不同体重的绝经女性，因此这一调查结果可推广到大部分年过50岁的女性。

此前已有研究显示体力活动可降低心衰风险，但很多人认为仅靠步行并不够。而新研究表明，步行不仅方便易行，且在降低心衰风险方面并不比其他锻炼方式差。

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