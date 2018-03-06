柔警方调查新加坡独立新闻网诋毁柔王储

（早报讯）马来西亚首富郭鹤年事件再度节外生枝，柔佛州王室今日谴责一家新加坡独立新闻网（theindependent.sg）把柔州王储东姑依斯迈扯入旅游部长纳兹里斥骂郭鹤年一事。

柔州王室理事会主席阿都拉欣发表文告说：“我强烈谴责新加坡独立新闻网把王储扯入纳兹里与郭鹤年的政治课题。王储从未就此事发表任何声明。柔州王室的法律团队乃至柔州总警长将采取相应的行动。”

文告说，柔州苏丹依布拉欣与王储只会透过柔州王室面簿专页、柔佛南方之虎JDT球会的面簿专页以及《星报》发布声明。

柔佛州总警长莫哈末卡里尔透露，警方在接获投报之后，已针对新加坡独立新闻网（theindependent.sg）一篇不确实及诋毁柔佛王储东姑依斯迈的文章，开档展开调查。

卡里尔今日在文告中说，警方援引1998年多媒体与通讯法令第500条文和第233条文展开调查，一旦罪成，被告可被判罚款不超过5万令吉，或监禁不少过1年，或两者兼施。

他劝告所有媒体必须查核消息来源，并呼吁公众切勿轻信这类文章，或者发表敏感课题，造成任何一方受到伤害。不过，他没有透露目前是否有嫌犯被扣留。

据悉，有关文章指东姑依斯迈斥责部长“没种”（no balls），但事实上文章相信是遭人移花接木，而新加坡独立新闻网已经撤下这篇文章，并且作出道歉。

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