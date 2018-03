郭鹤年感激通讯委员会下令撤文

(早报讯)马来西亚首富郭鹤年今天感激通讯及多媒体委员会下令亲巫统博客拉惹柏特拉经营的网站“今日马来西亚”,撤下3篇对他作出人身攻击的文章。

郭鹤年办公室发表文告说,在拉惹柏特拉刊登3篇文章后,郭鹤年已通过代表向通讯委员会(Communications and Multimedia Commission,简称MCMC)投报,以要求对付今日马来西亚。“郭鹤年感谢通讯委员会的投诉组及执法调查组迅速行动,以及感谢马来西亚人,自这起风波爆发以来,纷纷发言相挺。”

根据文告,郭鹤年已知道,在通讯委员会指示下,今日马来西亚删除了3篇文章——“郭鹤年要华人在马来西亚掌政”(Robert Kuok Wants Chinese Rule In Malaysia)、“透视马来西亚金主中箭”(Malaysian Insight Funder Fingered)、“郭鹤年破釜沉舟换政府”(Robert Kuok’s Last Chance At Changing The Government)。

此外,文告说,郭鹤年已发律师信给今日马来西亚及拉惹柏特拉,但双方迄今并没回应。“不论是今日马来西亚或拉惹柏特拉,都没有回应郭鹤年的律师在马来西亚及英国发出的信函。”

文告补充,随着今日马来西亚及拉惹柏特拉继续发表类似毫无根据的文章,郭鹤年保留法律追究权利,包括针对上述人士及任何重复有关诬蔑的人士。

拉惹柏特拉此前在今日马来西亚发表文章,指控郭鹤年叔侄资助在野的民主行动党倒国阵,意图建立华人主导的政权。

较后,《马来西亚前锋报》等巫统宣传机关随之起舞,更因为旅游及文化部长纳兹里谩骂郭鹤年,甚至抛出“反咬主子的狗”与“没种懦夫”等标签,而跟马华等国阵成员党起内讧。

郭鹤年、其侄儿郭孔怀与民行党已相继反驳拉惹柏特拉的指控。郭鹤年也表明,保留起诉今日马来西亚的权利。

