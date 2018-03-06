批评郭鹤年事件 纳兹里拒向马华道歉

（早报讯）马来西亚旅游及文化部长纳兹里强调，他不会向马华道歉。他的谈话显示国阵成员国包括马华的“关系成熟”。“我可以这么做是因为此举不会影响我们的有如兄弟般的关系。”

针对多名马华领袖不满纳兹里抨击马来西亚首富郭鹤年的谈话，也是巫统最高理事的他接受新闻网当今大马访问时发表上述谈话。

他举例说，如果陌生人以带有贬义的字眼称呼他，他会感受被冒犯，但是如果熟悉的朋友这么做，却是可以接受的。“如果你不认识这些人，突然叫人家‘混蛋’，他们一定会生气。但是你对朋友说‘混蛋，你去哪里？’，这就好像我与马华的关系。”

针对他回应马华总秘书黄家泉时的谈话，他说，黄家泉受到网民误导，以为他说了一些其实没有说过的话。他说，这件事应该被视为两个人的争论，而不是两个政党的争端。

较早时，纳兹里说，如果郭鹤年支持推翻政府的举动，应该交出公民权，黄家泉回应指纳兹里没有理由叫任何人交出公民权，纳兹里反击黄家泉“愚蠢”。

随舌战升温，马青也在69周年党庆时促请纳兹里道歉。

纳兹里坚持不要向马华道歉，因为他从来不会为本身所冒犯的人道歉。“如果我要道歉（向马华），我就需要向许多人道歉，那是很长的名单。有些人可能已经去世了。所以纳兹里不会开了道歉的先例。

他说，他的谈话不牵涉个人恩怨，至于有人说他的谈话“粗俗”、“冒犯他人”，他表示没关系。

他指出，从政40年，他尊重言论自由，任何人对他感到不满，可以诉诸法律行动。

针对他与马华领袖的骂战，他说，没有任何巫统最高理事为他辩护，这显示那是他本身的谈话。“我不是善于诡辩的人，有些人说我是‘流氓部长’，这就是我的特色。”

询及用“不男不女”（pondan）称呼一位94岁高龄的郭鹤年，是否符合执政党高官的身份，纳兹里说，他曾经多次这么做。“我也曾经这么称呼前首相马哈迪，他也是跟郭鹤年一样老，还有其他很多人。以前（前贸工部长）拉菲达说‘纳兹里没有教养’，因为我也是这么说了（已故）嘉化峇峇。”

“我在国阵政府19年，只要有人批评政府，我身为政府的一员，就会反击。所以当郭鹤年发出回应，我说我感激他，感到高兴……别怪我，我回应记者的提问而已，他们问有关部落客拉惹柏特拉的指控，3天了郭鹤年没有回应。”

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