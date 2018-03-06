日本将增加菲越马防卫驻在官 加强南中国海对策

（早报讯）日本政府相关人士日前透露，政府本月将把常驻菲律宾与越南的防卫驻在官从各1人增加到各2人，常驻马来西亚的防卫驻在官也将于2018年度增至2人。这三国均与推进军事基地化的中国在南中国海存在主权之争，日本欲加强中国动向等相关信息的收集能力。

共同社报道，防卫驻在官是以外交部职员身份在驻外使领馆等工作的自卫官，负责与当地军方相关人士及各国驻外武官等交流，主要收集军事信息。

据日本政府相关人士介绍，这将是首次在菲越马三国设置多名防卫驻在官。通过增加人员，也将进一步推进与各国间的防卫合作。

本月下旬，日本将向菲律宾移交3架海上自卫队教练机“TC-90”。日方有意通过此类支援提升南中国海周边国家的海上警备能力，制衡中国活跃的海洋活动。

中国大陆、台湾、菲律宾、越南、马来西亚与文莱围绕南中国海的南沙群岛主权对立。中方2014年左右开始填礁等建设人工岛，正建设飞机跑道等军事设施。基于《联合国海洋法公约》的常设仲裁法院2016年7月否定了中国在南中国海权益主张，但中国无视裁决结果。

据日本国防部介绍，截至2月20日，在45处大使馆和日本常驻联合国代表团和裁军会议代表团共计设有65名防卫驻在官。在美国、中国、韩国与俄罗斯等9国设有多名，但在其他大部分国家均为1名。也存在1名驻在官负责多个国家的情况。

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