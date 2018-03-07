特朗普称朝鲜“真诚”要对话

（早报讯） 美国总统特朗普表示，他相信朝鲜“真诚”要与美国就去核化进行会谈。

韩国总统特使团结束对朝鲜的访问后宣布，韩朝商定4月底于边界上的板门店举行韩朝首脑峰会。朝鲜还明确表达了朝鲜半岛无核化的意愿，并有意与美国展开对话。

对此，特朗普周二表示：“我相信他们是真诚的……我希望他们是真诚的。我们很快就会知道。”

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!

韩国总统特使团昨天结束对平壤的两天访问回国后，晚上召开记者会公布成果。特使团团长、青瓦台国家安保室长郑义溶说，特使团与朝鲜最高领袖金正恩进行了四个多小时的会谈，达成了六点协议。

值得注意的是，金正恩特别强调：“无核是先辈遗训，先辈遗训不会改变。”

金正恩的父亲、朝鲜已故国家领导人金正日也曾多次表明“朝鲜半岛无核化是先辈遗训”。分析认为，金正恩的这番强调是为了展现他对“半岛无核化”态度真诚。

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