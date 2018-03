特朗普称朝鲜“真诚”要对话

(早报讯) 美国总统特朗普表示,他相信朝鲜“真诚”要与美国就去核化进行会谈。

韩国总统特使团结束对朝鲜的访问后宣布,韩朝商定4月底于边界上的板门店举行韩朝首脑峰会。朝鲜还明确表达了朝鲜半岛无核化的意愿,并有意与美国展开对话。

对此,特朗普周二表示:“我相信他们是真诚的……我希望他们是真诚的。我们很快就会知道。”

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018

韩国总统特使团昨天结束对平壤的两天访问回国后,晚上召开记者会公布成果。特使团团长、青瓦台国家安保室长郑义溶说,特使团与朝鲜最高领袖金正恩进行了四个多小时的会谈,达成了六点协议。

值得注意的是,金正恩特别强调:“无核是先辈遗训,先辈遗训不会改变。”

金正恩的父亲、朝鲜已故国家领导人金正日也曾多次表明“朝鲜半岛无核化是先辈遗训”。分析认为,金正恩的这番强调是为了展现他对“半岛无核化”态度真诚。

免费阅读30天