埃梅里：欧冠16强赛输给皇马不可耻

重金打造的法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）今天凌晨在本赛季欧洲足球冠军联赛中，以1比2栽在寻求卫冕的西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）脚下，最终以两回合总成绩2比5遭淘汰出局，无缘跻身八强之林。

“大巴黎”西班牙籍主帅埃梅里（Emery）赛后坚称，输给皇马并不可耻。他说：“止步16强赛确实令人失望，但输给皇马不算什么。他们理应取胜，没有什么可说的。”

大巴黎此战少了因伤缺席的巴西球星内马尔（Neymar）助阵，皇马则在“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）和卡塞米罗（Casemiro）的协助下，以一球之优胜出。

这是大巴黎连续第二个赛季无缘晋级欧冠复赛。他们去年在16强赛中不敌另一西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）。

自中东财团卡塔尔体育投资公司在2011年入主球会以来，大巴黎一直没能跨过欧冠复赛门槛。他们持续耗费巨资引援，去年更以创世界转会费纪录的天价2亿2200万欧元（约3亿6000万新元，下同，1欧元约兑1.63新元）从巴塞罗那引入内马尔，同时还以1亿8000万欧元从法甲球会摩纳哥（Monaco）签下法籍球星姆巴佩（Mbappe）。

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