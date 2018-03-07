专家：美关税措施将给全球贸易体系带来严重后果

（早报讯） 美国总统特朗普上星期表示，他最快将在这个星期宣布对输入美国的全球钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，一些专家警告，如果这一关税措施付诸实施，它可能会给全球贸易体系带来严重后果。

芝加哥全球事务理事会高级研究员莱维警告，特朗普政府的关税措施有可能会引发一场全球性贸易战。他说：“这些举措已经超越了正常贸易行为的范畴。我们的主要贸易伙伴都威胁会做出反应。但总统的反馈是他会进一步采取措施。这是贸易战的前奏。”

世贸组织总干事阿泽维多星期一在一次成员国会议上对贸易战表示担忧。他说，以眼还眼只会让所有人盲目，让世界陷入衰退。包括加拿大和欧盟在内的美国主要贸易伙伴已经明确表示，反对特朗普政府提出的关税措施。

一些贸易专家指出，一旦美国政府实施这一关税措施，它将严重影响以世界贸易组织为基础的全球贸易体系。前世贸组织争端解决机制上诉机构成员希尔曼表示，这一关税措施实施后，受其影响的国家几乎肯定会向世贸组织对美国提起贸易诉讼。

希尔曼说：“如果这两项关税真的被执行，那么很多世贸组织成员，特别是贸易受到影响的成员会提出美国的做法违反了世贸组织和关贸总协定的有关规定，而且这是很轻松的诉讼。关贸总协定第二条规定，美国同意不向其它成员额外征收关税。美国对钢铁的关税税率为零，因此任何零以上的关税都明显违反关贸总协定第二条。美国对于铝的关税在0到6.5%之间。”

她指出，这些诉讼将对世贸组织构成挑战，其风险在于未来世贸组织各成员可能会广泛使用关贸总协定第21条为借口，对进口商品征收关税。

免费阅读30天