蒂勒森：中国养成非洲国家对中国的依赖

（早报讯） 美国国务卿蒂勒森在启程对非洲进行首次正式访问的数小时前表示，美国致力于构建“美非关系的牢固基础”，并指责中国对待非洲的方式“造成非洲的依赖性”。

蒂勒森在介绍特朗普政府非洲政策的一次演讲中表示，美国“急于”降低非洲的贸易和投资门槛。非洲目前最大的贸易伙伴是中国。

蒂勒森还说，和中国形成鲜明对比的是，美国在非洲“激励良政，而中国则是利用不透明的合同、掠夺性的贷款条款和腐败的交易，让负债国家陷入困境，并削弱他们的主权，从而养成对中国的依赖”。

他指出：“中国的投资的确可能解决非洲基础设施落后的缺口，但其方式导致非洲国家累积更多债务，对绝大多数国家的就业没有多少帮助。当这些政治和资金压力叠加，就会危及非洲的自然资源以及长期的经济和政治稳定。”

美国国务院负责非洲事务的前助理国务卿周二对美国之音说，蒂勒森对中国在非洲影响力的表态“完全正确”，但“他没有说会对中国的影响力采取怎样的反制措施”。

一些专家表示，虽然中国重点关注基础设施领域，美国集中关注教育和卫生，但华盛顿和北京在非洲大陆可以共同获益。

布鲁金斯学会“非洲增长倡议”副主任格鲁布斯基说：“我认为，美国和中国在非洲的势力没有必要一定要搞成有你没我，有我没你的水火不容……不同伙伴在非洲大陆都有很大的参与机会。”

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