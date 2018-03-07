新研究否定骑行有损男性生殖系统健康

（早报讯） 最新研究显示，骑行不会给男性性健康、泌尿系统功能带来不良影响。

研究人员比较了骑行、跑步和游泳爱好者的调查数据，结果发现，三组人群的生殖系统健康状况不相上下。他们还表示，不能把男性性功能障碍和骑自行车直接、排他地挂上钩；骑自行车的好处“远远大于风险”。

据报道，参加调查的男性包括来自英国、美国、澳大利亚和新西兰的2774名骑行爱好者，539名游泳爱好者和789名跑步爱好者。研究人员设计了一系列问题，根据搜集的答案衡量受访者的状况。他们发现，这三组男性的数据不相上下，不过部分骑行爱好者患尿道狭窄的几率可能更高一些。

此外，骑自行车强度非常大的人，和偶尔骑着玩儿的人之间的数据也没有显著差别。这次研究的结果发表在《泌尿学杂志》上。

研究小组负责人之一、加利福尼亚大学旧金山分部泌尿科的布雷尔说，安全骑行的人享受的健康益处远远超过健康风险。他说，每天在沙发上偎着或者在电脑前坐八个小时，比骑自行车给性生活和整体健康带来的害处肯定更大。

不过，调查确实发现，常骑自行车的人生殖器部位感觉麻木的几率可能更高。但如果骑行中超过20%的时间是站着骑，这样的风险就可以大大降低。

布雷尔说，自行车车座的设计不同，有些对生殖器部位的压力更小。

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