一马案和解：红岩电影付6000万美元 纳吉继子停薪

（早报讯） 据当今大马报道，卷入一马公司案的红岩电影公司，同意向美国政府支付6000万美元（约7900万新元），以便达致和解，而免遭美国政府充公资产。

根据洛杉矶加州中区法庭的调解书（consent judgement），红岩电影公司并不承认犯罪，但同意向美国政府支付6000万美元。

按照和解协议，红岩电影公司会分三期缴付充公资金：30天内付3000万美元，接下来180天缴付2000万美元，之后的180天缴付1000万美元。

此外，红岩电影公司拥有人里扎也在缴清6000万美元之前，无法获得任何薪金。里扎是大马首相纳吉的继子。

美国司法部此前声称，红岩出资拍摄的一些电影如《华尔街之狼》与《阿呆与阿瓜》等，都是由源于一马公司的资金所拍摄。因此，美国司法部在充公诉讼中，申请充公上述电影的未来收益。

美国司法部于2016年7月开始三次出击，向法院入禀充公诉状，申请追回逾17亿美元的资产。这些资产被指挪用一马公司资金所购置。

诉状点名宣称，一马公司资金遭大马富豪刘特佐、首相纳吉继子里扎等挪为私用，在美国购买豪宅，到拉斯维加斯赌场豪赌作乐，购买珠宝游艇，买下超过2亿美元的艺术品，投资在美国纽约房地产计划，甚至通过红岩电影公司投资好莱坞电影等。

免费阅读30天