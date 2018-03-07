美情报总监：俄罗斯“很可能”试图干扰美中期选举

（早报讯） 美国国家情报总监科茨周二表示，美国必须采取更多措施，阻止俄罗斯对即将举行的国会中期选举进行干扰。

科茨星期二就全球威胁在美国国会参议院军事委员会作证时说，俄罗斯“很可能”会像2016年干扰美国总统大选那样，在中期选举时打一场破坏战。

科茨说：“我们的评估显示，俄罗斯很可能继续采取更肆无忌惮的网络攻击，目的是让民主蒙羞，削弱同盟关系。俄罗斯会对美国、欧洲国家和我们的其它盟友展开持续的，带有破坏性的网络和误导行动。”

他还说，莫斯科会“把选举当做是削弱民主、制造矛盾、削弱我们价值观的机会”。

科茨表示，他预计美国财政部最早下周就会宣布，对特别检察官穆勒指控涉嫌干扰2016年美国总统大选的13名俄罗斯公民实施制裁。

来自康涅狄克州的民主党籍参议院布鲁门萨尔问科茨，特朗普总统是否曾下令让他对俄罗斯实施报复。科茨说，特朗普政府正在采取一些行动，但具体内容只能在保密会议里讨论。

特朗普星期二说，他对莫斯科干扰即将举行的国会中期选举并不担心，因为美国会采取防范措施。特朗普说：“不管他们怎么做，我们都会强有力地采取抵御行动。”

特朗普承认俄罗斯干扰了2016年的总统大选，但表示干扰行动并未影响选举结果。他说，美国政府正在进行深入研究，为保证中期选举和日后如何抗干扰出谋划策。

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