日本新燃岳火山持续喷发 大块火山石飞出火山口

（早报讯） 日本气象厅公布，位于鹿儿岛县和宫崎县交界处的雾岛连山的新燃岳火山自本月1日起持续喷发，6日下午接连发生爆发性喷发。这是新燃岳自七年前的2011年3月以来再次发生爆发性火山喷发。

气象厅称，鉴于喷发活动趋于活跃，继续把该地区的火山喷发预警级别维持在三级，同时提醒人们对大块火山石和火山碎屑流保持警惕。

据报道，本月1日开始，该火山就有断断续续的小规模喷发，在6日下午2时27分左右演变成爆炸性喷发，喷发导致烟尘升至2100米高空。

截至当地时间7日早上11时，爆发性火山喷发发生了11次。在凌晨0时的爆发性喷发中，大块火山石从火山口飞出后，坠落到附近900米以内的区域。在早上6时过后的喷发中，烟尘升至3000米高空，为截至目前确认到的最大上升高度。

气象厅认为，新燃岳火山喷发活动趋于活跃，继续把火山喷发预警级别维持在需要采取“限制进山”措施的第三级，并提醒人们在距离火山口约3公里范围内注意伴随火山喷发飞出的大块火山石，在距离火山口约2公里范围内小心火山碎屑流。

此外，气象厅还提醒人们在下风向地区等处小心火山灰、小块火山石及火山气体，并注意爆发性火山喷发引起空气振动，从而导致窗户玻璃破碎。

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