英国新发明：嚼完的口香糖可加工变鞋底

（早报讯） 英国近日发起了“口香糖运动”，一名设计师设计了口香糖鞋底及口香糖回收桶，促进节能环保和公共保洁。

据报道，口香糖行动来自产品设计师安娜10年前的一个灵感。安娜在英格兰伍斯特郡找到了一家愿意对口香糖再加工的厂商。该厂家通过将口香糖初步清理，滤掉包装纸等工序，将口香糖跟其他回收塑料聚合物混合，做成鞋底。

报道指出，这家工厂的经理发现，这种混合物跟其他常规原料没什么区别，加工时的技术参数也都相同。

据报道，安娜为此设计了一款亮粉红色、泡泡形状的口香糖回收桶Gumdrop，其本身就是用回收的口香糖制造的，旁边还附有说明，告诉大家这个桶里收集的口香糖将被加工再造，变成新的物件。

英国温彻斯特大学成为口香糖行动试验最早的试点之一，校园里安装了11个安娜的口香糖回收桶，同时向一年级新生赠送用回收口香糖废料制造的咖啡杯。一年半后，温彻斯特大学校园里随地乱吐口香糖的现象明显减少。

之后，伦敦希思罗机场也参与了试验，三个月内节省了6000英镑（约1万1000新元）的清洁费。大西部铁路公司在自己管辖的25个火车站安装了Gumdrop，还准备进一步扩大使用范围。

目前，世界最大的口香糖制造商之一Wrigley已同意资助口香糖行动，还把公司在普利茅斯的工厂多余的原料送给安娜。

Wrigley公司发言人解释说，Gumdrop行动很有创意，是用一种创新的方式敦促人们以文明的方式处置嚼完的口香糖。

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