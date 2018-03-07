澳西部沙滩发现百年漂流瓶

（早报讯） 澳大利亚一户居民日前在西澳大利亚州一处沙滩散步时发现一个具有132年历史的漂流瓶。经调查鉴定，这是目前已知最古老的漂流瓶，是德国海军观察队19世纪下半叶为研究世界洋流投入大海的。

据澳洲广播公司7日报道，漂流瓶是被伊尔曼一家在西澳州首府珀斯以北180公里处的韦奇岛北部沙丘发现的。伊尔曼将它带回珀斯的家作为装饰，而当她和家人试图清理瓶中的沙粒时，发现瓶中有一张被细线拴好的纸张。

纸上内容是一张打印的德文表格，表格空白处填写着德文手写字迹。文字显示，漂流瓶于1886年6月12日从位于西澳海岸950公里外的德国船只“葆拉”号投入大海。纸张背面写道：如捡到漂流瓶，请发现者写上瓶子的发现地，并将其返还至位于德国汉堡的德国海军观察队或距离最近的德国领事馆。

伊尔曼一家将漂流瓶送往西澳州立博物馆鉴定。博物馆专家团队研究发现，这个漂流瓶是19世纪的荷兰杜松子酒瓶，里面纸张为19世纪制造。通过比对“葆拉”号的航海气象记录，研究人员发现1886年6月12日的记录确实记载了船长将一个漂流瓶投入大海，记录中的字迹和书写习惯与瓶内纸张的手写字迹一致，船只坐标也与表格上的记录吻合。

据悉，1864年至1933年间，德国海军观察队为研究世界洋流向海中投放了上千个漂流瓶，每个瓶子中都存放了一张表格，船长在表格中填写日期、船只坐标和航线信息。

目前，这个漂流瓶已被发现者借给西澳州立博物馆进行为期两年的展出。

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