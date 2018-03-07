日本研究：家庭收入越少 女性肥胖风险越高

（早报讯）日本一项研究显示，家庭收入越少的女性，肥胖风险越高。

共同社报道，由滋贺医科大学公众卫生学教授三浦克之等人组成的科研团队，以参加厚劳省2010年国民生活基础调查及国民健康与营养调查的全国约2900名20岁以上男女为对象，利用统计学方法分析了其就业情况、受教育程度、家庭支出等社会性要因，与其体型、饮食倾向等生活习惯及健康的相关性。

结果显示，未满65岁的女性中，家庭年收入为200万以上低于600万日元（约2.48万至7.46万新元）的人，肥胖风险约为家庭年收入600万日元以上女性的1.7倍；家庭年收入低于200万日元的人，肥胖风险则为家庭年收入600万日元以上女性的2.1倍左右。

受教育时间为9年（中小学）以下的女性，肥胖风险是受教育10年以上女性的约1.7倍。

此外关于摄取的能量中碳水化合物所占比率，家庭年收入600万日元以上的男性摄取的碳水化合物占比为58.6%，而家庭年收入低于200万日元的男性摄取的碳水化合物占比为61.1%；女性中该比率分别为56.8%及59.7%，调查显示年收入越低的人摄取的碳水化合物越多。

研究团队推测称“想以廉价的东西填饱肚子就会偏向于碳水化合物”，认为年收入及受教育程度的差距对饮食倾向等产生影响，并会导致肥胖。

该研究项目依靠厚生劳动省提供的补助经费实施，其成果刊登在日本流行病学会杂志上，该团队希望有助于采取措施缩小健康差距。

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