德国云雀要孵蛋 明星靠边站

（早报讯）原定今年6月22日在德国埃森市举行的“红发艾德”演唱会，现在不得不更换演出地点。这是因为，在原定表演场地附近，几对云雀需要孵蛋。

德国之声中文网报道，演唱会组织方日前发布公告，宣布不在原定的埃森机场举办演唱会，改到20余公里外的杜塞尔多夫市举行。组织方承认，英国知名歌手艾德·希兰（Edward Sheeran，亦称红发艾德）计划于6月22日举办的这场演唱会，此前引发了各界对当地鸟类栖息地的担心。

德国以及欧盟的物种保护法规十分严格。如果某一受保护物种的栖息地受到威胁，大型工程、大型活动都有可能被“一票否决”。

动物学家在埃森机场边上的一片空地上发现了众多鸟类产卵孵化的迹象，其中包括一些珍稀物种。

演唱会组织方曾计划在今年3月将这几只珍稀鸟类迁移到附近的一片耕地上。当地的环保局也一度许可了这一做法。

然而，民间环保组织对此怒不可遏。德国自然保护协会北威州分会指控演唱会主办方以及埃森市政府环保局“恶意触犯联邦法规”，并指出迁移到附近的云雀很可能会受到当地犬类的威胁。

该协会指出，演唱会完全可以避开云雀的孵化期，事实上市政府也确实就此询问过艾德·希兰改期事宜，“但是世界大明星可不愿意为了云雀改变行程”。

现在，艾德·希兰并没有改变演唱会的日期，而是变更了地点。组织方强调，8万余名已经购票的乐迷，手中的门票依然有效。

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