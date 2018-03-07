比邻星不宜居？去年曾爆发强烈耀斑

（早报讯）天文研究人员的一项最新发现可能要让那些期待地外生命踪迹的人失望了：离我们最近的恒星——比邻星去年爆发了一次强烈耀斑，导致它的行星被高能射线“烘烤”了一遍。

美国卡内基科学学会等机构研究人员发现，2017年3月24日，比邻星亮度在10秒内上升了1000倍，随后迅速回落。这是一次比最强烈的太阳耀斑还强10倍的恒星耀斑。行星“比邻星b”在这次事件中受到的辐射，比通常太阳耀斑爆发时地球受到的辐射高出约4000倍。

耀斑是恒星表面的突发闪光现象，通常会抛射出大批高能粒子，就像平稳燃烧的火球突然喷出一股明亮的火焰。研究人员认为，比邻星b在它近50亿年的生涯中，可能曾多次遭受强烈耀斑袭击，即使表面曾有过液态水和大气，也早就被摧毁殆尽，环境不适合生命存在。

新华社报道，位于智利的阿塔卡马大型毫米波／亚毫米波阵列望远镜观测到了这次比邻星亮度的上升。一个研究团队2017年提出，这次事件是比邻星周围的尘埃环散射光线导致的。新研究重新分析观测数据后发现，亮度上升集中发生在极短时间内，应该是耀斑爆发。

比邻星b于2016年被确认存在，一些科学家曾认为它适合生命生存，因为其大小与地球相似，而且位于母星的宜居带中，即与恒星距离适中、可能有液态水存在的区域。但也有人提出，比邻星是一颗Ｍ型矮星，这类恒星比较容易爆发耀斑，破坏行星的大气，新研究为这种质疑提供了新证据。

相关论文发表在《天体物理学杂志通讯》上。

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