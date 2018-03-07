日本政府拟要求对朝鲜弃核进行验证

（早报讯）鉴于朝鲜向韩国传达了朝鲜半岛无核化的意愿，日本政府认为面向无核化的验证很重要，基本决定与美韩两国携手要求朝鲜同意验证。

共同社报道，相关人士7日透露了该消息。有关朝鲜的核与导弹开发，日本政府认为“冻结试验”并不足够，计划在朝鲜明确迈向弃核的道路之前，维持加强施压路线。

与此相关，日本外交部干部强调：“今后，若与朝鲜进行对话，如何使其放弃核开发将成为关键。”日本外长河野太郎就此次韩朝共识相关的分析和今后的应对，听取了负责人员的报告。

相关人士透露，验证朝鲜无核化设想的是接受国际原子能机构（IAEA）的核查，主要内容是核查以西北部宁边为中心的核设施。朝鲜2009年驱逐IAEA监察人员后再未接受过核查。相关人士表示：“在验证朝鲜无核化方面，宁边核设施的核查不可或缺。”

日本外交部消息人士指出，由于韩朝共识仅停留在冻结核与导弹试验上，“也可以解读为开发仍将继续”。日方以共识存在许多不透明的部分为由，将在与朝鲜劳动党委员长金正恩举行会谈的韩国国家情报院院长徐薰访日时，要求详细说明。

日本内阁秘书长菅义伟在7日的记者会上表示，计划由河野等阁僚级人士接待徐薰。

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