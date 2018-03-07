日本福岛县知事：福岛灾害仍是现在进行时

（早报讯）日本福岛县知事内堀雅雄7日在东京会见驻日外国记者时表示，福岛核事故带来的多重灾害不是过去时，而是现在进行时，目前避难人数仍有近5万。

新华社报道，内堀雅雄用“影”和“光”来形容福岛的忧患和进展。他说，2011年福岛经历了地震、海啸和核事故等多重灾害，不仅在日本，在世界上此前也没有过。福岛县还在经受痛苦，这些可以说是福岛目前的“影”。

他说，福岛县避难人数目前依然有近5万人，其中约3.4万人在县外避难。和核事故前相比，福岛县人口减少了约14.8万人。虽然福岛县很多地区逐渐解除了进入禁令，灾区面积在全县占比从2011年4月的12%减少到目前的约3%，但居民返乡比率依然很低。特别是一些解除进入禁令不久的地区，返乡居民比例只有百分之几。很多人早已在异乡开始新生活，难以重返故乡。

据介绍，福岛第一核电站堆芯熔化的核残渣取出工作，要到2021年才能展开。核电站的报废工作，则需到2041年至2051年才有可能完全实现。

不过，内堀雅雄也介绍了福岛县取得进展的一面，他称之为“光”，比如到本月底，除了难以返回区域外，全县清除地表核污染物质的工作将全部完成；福岛县主要城镇的空间辐射水平降低到与国际主要城市同等水平；福岛县农林水产品出口量已超过震灾前水平，达到了历史最高值等。

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