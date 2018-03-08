维也纳持刀男子随机伤人 至少4人重伤

（早报讯） 奥地利维也纳市中心周三（7日）有人连环在街上持刀乱刺路人，至少四人重伤，凶徒仍在逃。

The attacker fled the scene, major manhunt underway in #Vienna's #Praterstraße (pictures @Heute_at) pic.twitter.com/FsNytwu2V1

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) March 7, 2018

事发后大批警员及特种部队到场搜捕凶徒，并呼吁民众暂时留在家中。有目击者称，凶徒当时已失去控制。

据当地媒体报道，一名男子于当地时间晚上7时45分，在霍夫堡皇宫附近的普拉特公园（Prater Park）以利刀袭击多名路人，多人走避不及而受伤。

警方发言人迈尔霍费尔说，目击者看到凶徒以利刀狂刺一名男子、他的妻子及女儿，三人送院后情况危殆。另有消息指，伤者均是年龄介乎40岁至50岁的女子。

凶徒刺伤三人后，再于附近袭击另一人。

事发后，大批手持突击步枪的特种部队抵达现场，警员则封锁案发地点调查搜证。

受事件影响，维也纳其中一条地铁路线曾短暂关闭。

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