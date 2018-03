维也纳持刀男子随机伤人 至少4人重伤

(早报讯) 奥地利维也纳市中心周三(7日)有人连环在街上持刀乱刺路人,至少四人重伤,凶徒仍在逃。

The attacker fled the scene, major manhunt underway in #Vienna's #Praterstraße (pictures @Heute_at) pic.twitter.com/FsNytwu2V1

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) March 7, 2018

事发后大批警员及特种部队到场搜捕凶徒,并呼吁民众暂时留在家中。有目击者称,凶徒当时已失去控制。

据当地媒体报道,一名男子于当地时间晚上7时45分,在霍夫堡皇宫附近的普拉特公园(Prater Park)以利刀袭击多名路人,多人走避不及而受伤。

警方发言人迈尔霍费尔说,目击者看到凶徒以利刀狂刺一名男子、他的妻子及女儿,三人送院后情况危殆。另有消息指,伤者均是年龄介乎40岁至50岁的女子。

凶徒刺伤三人后,再于附近袭击另一人。

事发后,大批手持突击步枪的特种部队抵达现场,警员则封锁案发地点调查搜证。

受事件影响,维也纳其中一条地铁路线曾短暂关闭。

