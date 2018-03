1月美中贸易逆差360亿 特朗普要求减10亿

(早报讯) 美国总统特朗普周三表示,他已经要求中国制定一项年度计划,把美中之间贸易逆差减少10亿美元(约13亿新元)。

特朗普周三通过推特发文说:“我们与中国之间的关系一直很好。我们期待看到他们对此的反馈如何。我们必须马上行动!”

China has been asked to develop a plan for the year of a One Billion Dollar reduction in their massive Trade Deficit with the United States. Our relationship with China has been a very good one, and we look forward to seeing what ideas they come back with. We must act soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2018

今年1月,美国对中国贸易逆差激增百分之16.7,达到360亿美元,这是自2015年9月以来的最高数字,表明特朗普的“美国优先”政策对贸易赤字仍然没有实质作用。与此同时,美国1月的整体贸易逆差增加到九年多以来的新高,总计为566亿美元。

美国商务部的统计数字表明,今年1月,美国对外贸易逆差比去年12月的539亿美元增长百分之五,这是自2008年10月创下602亿美元的逆差数字以来的最大逆差。美国贸易逆差已经连续五个月出现增长。

