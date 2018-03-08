冬季风暴袭美东北部 预计影响4500万人

（早报讯） 全美21个州6日上午发布了冬季风暴预警，预计这场风暴将影响4500万人。

这场风暴5日袭击了达科他州和明尼苏达州，给这些地方带来降雪。目前这场风暴正在向东移动，它将在6日晚间到7日袭击美东海岸。风暴将给美中和美东带来雨雪和雷暴。

根据预报，当地时间6日晚间，从卡罗莱纳到大西洋中部地区都会出现雨雪。在午夜前后，纽约将开始出现降水。至7日，风暴带来的降雪规模达到最大。

随着低压的增强，降雪也会增强。预计从宾州到新英格兰地区都会出现降雪。波士顿可能会面临雨夹雪的天气。7日下午，从费城到纽约都会出现每小时5厘米的强降雪。8日，风暴将会逐渐离开，但美东仍面临大风天气。

美东部分地区的降雪可达到30厘米以上。费城可能会有13至25厘米的降雪、纽约有15至30厘米的降雪、波士顿有5至13厘米的降雪。新英格兰北部的部分地区降雪可达30至60厘米。此外，这场风暴还会给部分沿海城市带来洪水。

受到此前的风暴影响，麻州、维州、宾州、纽约州、特拉华州和康州仍有10万民众无电可用。新的风暴来袭可能会让停电的范围扩大。

尽管这场风暴不如上周的“炸弹气旋”强大，但它仍会造成交通拥堵，影响民众出行。新泽西州州长墨菲6日宣布，新泽西州因为这场风暴进入紧急状态。紧急状态自当天晚上8点生效。墨菲称，预计风暴会造成大雪，再此期间民众应尽量不要出行。

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