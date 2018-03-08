美众议院107名共和党议员反对特朗普对进口钢铝加税

（早报讯） 美国众议院107名共和党众议员7日向美国总统特朗普递交联名信，对特朗普将对进口钢铁和铝产品加税的计划表示“深切担忧”，敦促他调整相关做法。

3月1日，特朗普称将于近期宣布对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税。此举不仅招致欧盟、加拿大等激烈反对，在美国国内也不乏异议。

7日，美国众议院负责税收、贸易等事务的筹款委员会主席布雷迪等107名共和党众议员向白宫递交联名信，称大面积加征钢铝关税可能损害美国的就业、制造业和消费者。

布雷迪表示，支持特朗普采取强硬措施使美国和美国经济更加安全、强大，但同时也敦促特朗普调整其加税计划。

在联名信中，107名共和党众议员敦促特朗普重新考虑其加税计划，以避免对美国经济和工人带来意想不到的负面影响。这些议员表示，他们有幸与特朗普一起努力使税改法案获得通过，而加征新的大面积关税则有可能破坏税改带来的红利。

自从特朗普宣布将对进口钢铝加税后，国会共和党议员纷纷表态反对。众议院议长瑞恩、参议院多数党领袖麦克康奈尔都对加税可能带来的“贸易战”表示担忧。

白宫内部对特朗普执意加税也意见不一。特朗普的国家经济委员会主任科恩6日宣布决定辞职，美国媒体普遍认为，科恩辞职的最主要原因就是不赞同特朗普的加税计划。

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